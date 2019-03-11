Прошедший год стал рекордным по количеству жертв с начала войны в Афганистане

ООН, 11 марта. /ТАСС/. Прошедший 2018 год стал рекордным по числу погибших мирных жителей с момента начала конфликта в Афганистане. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель генерального секретаря ООН в Афганистане Тадамити Ямамото на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в стране.

"Cогласно данным миссии ООН в Афганистане, 2018 год был самым смертоносным годом с начала конфликта, в течение этого периода 10993 мирных жителей были ранены, 3804 из них погибли", - сказал он. Ямамото подчеркнул, что намеренное нанесение ударов по гражданским лицам остается тяжелейшим военным преступлением.

"Но даже эти цифры не дают полной картины всех ужасов войны, - добавил представитель ООН. - Мы не должны забывать о тяжелейших условиях, в которых живут афганцы".

По его данным, более половины населения страны живет за чертой бедности. "13,5 млн жителей не получают достаточно продовольствия, - констатировал Ямамото. - Это значит, что они могут поесть не чаще одного раза в сутки или реже".