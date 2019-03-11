Посол в России: Европа игнорирует запросы Венесуэлы на покупку продуктов и лекарств

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейские столицы не отвечают на запросы Каракаса о закупке продовольствия и медикаментов. Об этом журналистам в понедельник заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Наш президент Николас Мадуро сказал странам Европы: "Хорошо, давайте мы получим от вас гуманитарную помощь, позволите купить у вас и продовольствие, и медикаменты. Мы заплатим". Но пока ответа нет, потому что они не заинтересованы в помощи как таковой, а заинтересованы в других моментах", - отметил дипломат.

Он также выразил уверенность, что Каракас найдет партнеров для оказания гуманитарной помощи. Для этого, по его мнению, необходимо преодолеть финансовую блокаду.