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Политический кризис в Венесуэле

Посол в России: Европа игнорирует запросы Венесуэлы на покупку продуктов и лекарств

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса также выразил уверенность, что Каракас найдет партнеров для оказания гуманитарной помощи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейские столицы не отвечают на запросы Каракаса о закупке продовольствия и медикаментов. Об этом журналистам в понедельник заявил посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Наш президент Николас Мадуро сказал странам Европы: "Хорошо, давайте мы получим от вас гуманитарную помощь, позволите купить у вас и продовольствие, и медикаменты. Мы заплатим". Но пока ответа нет, потому что они не заинтересованы в помощи как таковой, а заинтересованы в других моментах", - отметил дипломат.

Он также выразил уверенность, что Каракас найдет партнеров для оказания гуманитарной помощи. Для этого, по его мнению, необходимо преодолеть финансовую блокаду.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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