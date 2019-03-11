МИД Австрии потребовал от Киева предоставить доказательства обвинения против репортера ORF

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу и потребовало от украинской стороны предоставить доказательства обвинений. Об этом сообщили в понедельник во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

"Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик вызвал украинского посла в Австрии на беседу в МИД. При этом Йоханнес Петерлик потребовал отменить запрет украинских властей на въезд [журналиста], - отметили в МИД. - Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF", - отметили в МИД.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил генсек австрийского внешнеполитического ведомства. МИД Австрии также обратил внимание посла на призыв представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира отменить запрет. "Наша цель заключается в том, чтобы Кристиан Вершюц мог в качестве корреспондента ORF продолжать репортажи с Украины без неприемлемых ограничений", - призвал Петерлик.

7 марта украинское внешнеполитическое ведомство уведомило посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.

В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, призывал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.

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