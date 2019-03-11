СМИ: радикалы пытаются сорвать выступление Порошенко в Житомире

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Представители националистической партии "Национальный корпус" пытаются сорвать митинг с участием президента Украины Петра Порошенко на площади имени Королева в Житомире, требуя от него решения вопроса коррупции в армии. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Это не первые подобные действия радикалов. 9 марта на площади Независимости в центре Киева они организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился Петр Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате применения пиротехники и последующих столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.

На митинге в Житомире 11 марта глава партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий сообщил, что его соратники будут срывать все выступления Порошенко, пока он не посадит своего соратника, экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в "Укроборонпроме".

Судя по трансляции местных телеканалов, на площади, где выступает Порошенко, находится много полиции. К сцене могут подойти только те, кто значится в специальных списках. Эти люди проходят через металлоискатели. На площади звучит громкая музыка, которая мешает вести радикалам свой митинг.

Во время появления Порошенко на сцене они начали скандировать "Ганьба!" ("Позор!"), "Мародеры!", "Порошенко за решетку". Со сцены в это время был слышен голос ведущего, который критиковал лидеров президентской гонки Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).