Словакия отказалась от помощи США при модернизации аэродромов

ТАСС, 11 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии свернуло переговоры об оказании США финансовой помощи в размере $105 млн для модернизации аэродромов национальных ВВС Слиач в центральной Словакии и Кухиня в западной части республики. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"Минобороны не будет участвовать в переговорах о получении финансовой помощи в размере $105 млн от США для реконструкции двух аэродромов ВВС Словакии", - передает в понедельник Словацкое радио сообщение пресс-службы.

В военном ведомстве Словакии отметили, что это могло привести к "прецеденту, позволяющему размещение иностранных войск на национальной территории".

Решение минобороны приветствовал премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Переговоры о размещении в Словакии любого числа иностранных военнослужащих, как он подчеркнул, "не велись и не ведутся". Действующее правительство никогда не согласится на присутствие на национальной территории зарубежных военных формирований, сказал премьер.

Реакция МИД

В свою очередь МИД страны выразил удивление таким решением минобороны страны. Об этом говорится в распространенным заявлении внешнеполитического ведомства.

"МИД Словакии с удивлением зарегистрировал заявление министерства обороны, в котором оно сообщило, что далее не будет принимать участие в переговорах с американской стороной о [подписании разрабатываемого] Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, - отмечается в документе. - Военное ведомство не консультировало свое решение с МИД. Оно не было предметом обсуждения в Государственном совете безопасности, на заседании правительства и с [политическими] партиями-партнерами по правительственной коалиции".

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что отказ минобороны от участия в переговорах с США имеет "далеко идущие внешнеполитические последствия". Минобороны ранее обратился к МИД, чтобы оно возглавило переговорный процесс с американской стороной и координировало действия задействованных в них словацких государственных органов.

"МИД подчеркивает, что переговоры о [заключении] соглашения не были завершены. От словацкой стороны зависит, какова будет финальная версия данного документа", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что разрабатываемое соглашение имеет исключительно рамочный характер. Словакия стала бы единственной страной НАТО, которая отказалась от этого документа. Он не предусматривает конкретных обязательств республики перед США. По отдельным проектам в военной области и сфере безопасности должны будут заключаться дополнительные договоры.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны должно обеспечить получение Братиславой американского финансирования для нужд национальной обороны и безопасности. Оно будет предоставляться исключительно на условиях, которые будут устаивать республику, утверждается в документе.