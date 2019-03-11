МИД Греции: Москва не оказывала давления на Афины в ситуации вокруг названия Македонии

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Москва не оказывала никакого давления на Афины во время переговоров о смене названия Республики Македония на Республику Северная Македония. Об этом заявил глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос в опубликованном в понедельник интервью немецкому журналу Spiegel .

"Не было никакого давления. Мы так или иначе не позволяем давить на нас", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Касаясь замечания журналиста об объявлении Афинами персонами нон грата двух российских дипломатов в 2018 году, министр утверждал, что Афины "отреагировали, когда заметили, что имели место события, которые противоречат принципам уважения тем или иным государством суверенитета другой страны". "Но не было никакого официального давления из Москвы, которое бы выходило за рамки обмена мнениями", - подчеркнул Катрунгалос.

17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, было подписано Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию своей страны. Парламент Греции ратифицировал соглашение 25 января.