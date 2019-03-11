ТБИЛИСИ, 11 марта./ТАСС/. Строительство черноморского порта Анаклия имеет очень важное, стратегическое значение для развития Грузии. Об этом заявил в понедельник в Тбилиси специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Порт Анаклия имеет стратегическое значение для Грузии, для экономики и безопасности страны. Этот порт имеет большой потенциал для успешного развития Грузии", - сказал он в интервью телекомпании Rustavi 2. Волкер отметил, что "порт Анаклия в состоянии будет принимать как крупные грузовые суда, так и подводные корабли".

Телеканал сообщил, что в понедельник Волкер провел в Тбилиси встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и председателем правящей в стране партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Во вторник он встретится с президентом Саломе Зурабишвили.

В октябре 2016 года правительство Грузии и грузино-американский "Консорциумом развития Анаклии" подписали соглашение о строительстве глубоководного порта Анаклия (запад страны). Власти тогда назвали строительство порта "проектом века", так как его положение, пропускная способность, перспективы расширения и развития создадут реальную основу для того, чтобы Грузия выполнила свою историческую миссию в коридоре "Нового шелкового пути". По данным минэкономики страны, в целом стоимость проекта строительства и развития порта Анаклия составляет $2,5 млрд.

В начале 2017 года сообщалось, что новый глубоководный морской порт начнет оперировать пропускной способностью грузов в 7 млн т не позднее чем через три года. Его инфраструктура будет размещена на площади примерно в 400 га, глубина его составит 20,5 м, в порту смогут вставать на якорь суда вместимостью 10 тыс. контейнеров.

Порт обеспечит обслуживание больших судов, заход которых в грузинские порты (Батуми, Поти) ранее был проблематичен. Проект предусматривает сооружение 32 причалов общей длиной 12,3 тыс. м. По имеющимся данным, в порт Анаклия смогут заходить плавсредства максимального габарита - грузоподъемностью 50-150 тыс. т.