Институт нацпамяти Украины разработает законопроект о деколонизации страны

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Институт национальной памяти намерен разработать законопроект о деколонизации Украины. Об этом сообщил глава института Владимир Вятрович.

Одним из аспектов инициативы станет передатация украинских городов, в частности, институт инициирует пересмотр дат основания городов Днепр (ранее Днепропетровск) и Павлоград Днепропетровской области. Как отметил Вятрович, "нельзя выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II, а Павлограда - от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю историю".

"Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации на Украине, и эти примеры, - это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему", - сказал Вятрович. Еще одним примером он назвал Одессу, которая, по словам главы института, "имеет гораздо более давнюю историю, чем конец XVIII века". "Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии с участием историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах", - отметил Вятрович.

В июне 2017 года депутаты горсовета Днепра не поддержал проект решения о пересмотре возраста города и "добавления" ему еще 252 лет. Часть депутатов подвергла сомнению мнение историков о необходимости передатации города, часть - заявила о неосведомленности в этом вопросе.

Ранее историки Днепра заявили, что город нуждается в передатации. По их мнению, 1776 год основания Екатеринослава навязан еще Российской империей, тогда как город основан в эпоху казачества, то есть значительно раньше.

В мае 2016 года Верховная рада переименовала Днепропетровск в Днепр во исполнение закона о декоммунизации. Город до 1796 года назывался Екатеринослав, с 1796-го по 1802 год - Новороссийск, с 1802-го по 1926 год - Екатеринослав. 20 июля 1926 года был переименован в честь революционера, советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского.