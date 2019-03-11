США намерены наращивать внешнеполитическую пропаганду на русском языке

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американская администрация планирует наращивать в будущем году внешнеполитическую пропаганду на русском языке. Об этом свидетельствует проект американского федерального бюджета на 2020 финансовый год, направленный в понедельник Белым домом на рассмотрение Конгресса США.

Как следует из справочных документов к проекту бюджета, подготовленных Госдепартаментом, аппарат координации американской внешнеполитической пропаганды находится "в процессе многолетней трансформации", направленной на повышение эффективности его работы. В настоящее время это управление координирует работу радиостанций "Голос Америки", "Свобода/Свободная Европа" (РС/РСЕ), "Свободная Азия", а также вещание на Ближний Восток и Кубу.

Согласно данным, изложенным в пояснительных документах внешнеполитического ведомства, в 2020 году правительство США намерено запустить круглосуточное вещание на фарси, создать "цифровую новостную сеть", ориентированную на Китай и его периферию, а также "удвоить еженедельную аудиторию, потребляющую контент РС/РСЕ на русском языке". Кроме того, власти США собираются предпринимать попытки активнее воздействовать на аудиторию в КНДР и "обеспечивать всеобъемлющее освещение" своими теле- и радиостанциями "конфликта в Венесуэле и других важнейших вопросов в регионе", то есть в Западном полушарии.

Одновременно, согласно проекту бюджета, несмотря на такие замыслы, американское правительство рассчитывает сократить в 2020 финансовом году расходы на внешнеполитическую пропаганду. Оно запрашивает у законодательной ветви власти на эти цели чуть более $628 млн. Между тем на текущий финансовый год администрация запрашивала у Конгресса на такую деятельность более $661 млн.