СМИ: фигуранты оборонного скандала на Украине были в сговоре с силовиками

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Украинские журналисты обвинили Государственную фискальную службу Украины, Службу безопасности, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в соучастии в коррупционных схемах, связанных с государственным предприятием "Укроборонпром". Об этом говорится в последней части журналистского расследования Bihus.info, основанного на переписке, которую "слил" редакции анонимный источник в 2018 году.

По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" (которая сотрудничала с компаниями оборонного сектора), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ. "В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах и, скорее всего, за деньги", - утверждают журналисты.

Активнее всех с "Оптимумспецдеталью" пыталась работать военная прокуратура. Там трижды начинали расследования, которые ни к чему не привели. Лишь в одном случае к штрафу приговорили женщину, которая оформила на себя фиктивную фирму в обмен на 1 тыс. гривен в месяц, а другие производства вообще не дошли до суда.

Коррупционную составляющую этой истории должно было расследовать Национальное антикоррупционное бюро. В 2016 году НАБУ внесло в перечень фиктивных фирм несколько компаний, среди которых оказалась "Оптимумспецдеталь", однако, отмечают журналисты, вскоре компания исчезла из этого перечня.

Оборонный скандал

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы и из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях предвыборной кампании Порошенко поспешил уволить Гладковского и даже предложил ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" представителей НАТО. Национальное антикоррупционное бюро уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).