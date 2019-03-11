Земан: главным врагом НАТО остается международный терроризм

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Международный терроризм является главным врагом для Североатлантического альянса. Об этом заявил в понедельник журналистам президент Чехии Милош Земан.

"После атаки [террористов в США] 11 сентября 2001 года совершенно ясно, что главным, если не единственным, врагом для НАТО является международный терроризм, - отметил он. - Те, кого называют [на Западе] врагами, в действительности являются конкурентами. А между конкурентом и врагом существует определенная разница. Если мы не признаем эту разницу, то возвращаемся во времена холодной войны".

Земан также подчеркнул заинтересованность своей республики в укреплении НАТО. Блок, по его мнению, является основным гарантом безопасности для Чехии.

"Для нас [чехов] главное - это чувство безопасности. Для нас в нынешнем неспокойном мире хорошо быть членами Евросоюза, который представляет собой определенный экономический альянс, а также членами военного блока - НАТО", - сказал президент.

Движение "Талибан"

Земан также предостерег международное сообщество от ведения переговоров с исламистским движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Из-за определенной усталости от длительной войны [с международным терроризмом] в Афганистане возникла иллюзия, что "Талибан" будет хорошим, - заявил он журналистам в понедельник. - Но это только иллюзия. "Талибан" никогда не будет хорошим".

Земан осудил попытки переговоров с "Талибаном" без ведома законного правительства Афганистана.

"В Катаре или бог весть где еще проходят переговоры с "Талибаном". Они ведутся за спиной афганского правительства. Это напоминает чехам Мюнхенское соглашение. Это попытка реализовать политику умиротворения, но не к Гитлеру, а по отношению к "Талибану". Это весьма схожие [понятия]. Мы очень скоро почувствуем разочарование", - сказал чешский лидер.

Земан категорически против вывода подразделений НАТО из Афганистана. Если это произойдет, то власть в стране перейдет к "Талибану" и там может вновь образоваться мировая база террористов, полагает он. "Нужно усилить присутствие Североатлантического альянса и стараться дисциплинировать армию Афганистана", - считает Земан.