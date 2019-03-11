Reuters: генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США

ТАСС, 12 марта. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует пригласить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить по случаю 70-летия альянса на совместном заседании американского парламента, которое пройдет в апреле. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, решение о приглашении Столтенберга поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

19 февраля лидер демократического меньшинства Пелоси во время визита в Брюссель заявила, что США должны поддерживать союзников по НАТО вне зависимости от политических противоречий в Вашингтоне. Таким образом конгрессмен прокомментировала слова президента- республиканца Дональда Трампа о том, что европейские страны не тратят достаточно средств на оборону, а также его угрозы о возможности выхода США из альянса.