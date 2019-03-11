{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: генсек НАТО в апреле может выступить в Конгрессе США

По данным агентства, решение о приглашении Йенса Столтенберга поддерживают представители обеих партий

ТАСС, 12 марта. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует пригласить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить по случаю 70-летия альянса на совместном заседании американского парламента, которое пройдет в апреле. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, решение о приглашении Столтенберга поддерживают представители как Демократической, так и Республиканской партии.

19 февраля лидер демократического меньшинства Пелоси во время визита в Брюссель заявила, что США должны поддерживать союзников по НАТО вне зависимости от политических противоречий в Вашингтоне. Таким образом конгрессмен прокомментировала слова президента- республиканца Дональда Трампа о том, что европейские страны не тратят достаточно средств на оборону, а также его угрозы о возможности выхода США из альянса.

Теги
БельгияСШАСтолтенберг, ЙенсТрамп, Дональд
Россия считает дискуссию о ситуации в Иране на сессии СПЧ ООН политизированной
Представитель российской делегации Наталья Золотова назвала ее "бесполезной тратой средств из бюджета" всемирной организации
Читать полностью