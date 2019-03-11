СМИ: курды уничтожили не менее 37 террористов в Эль-Багузе на востоке Сирии

ТАСС, 12 марта. Курдские формирования ликвидировали за сутки не менее 37 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые оборонялись в своем форпосте в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat со ссылкой на заявление командования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

По его информации, десятки наемников, вышедшие из своих укрытий, сдались в плен курдским бойцам вместе со своими семьями. Всего за два дня сложили оружие 340 членов ИГ.

Отряды СДС возобновили в воскресенье штурм этого форпоста террористов в приграничном с Ираком районе после того, как завершился второй этап эвакуации оттуда мирных граждан. В операции участвуют свыше 2,5 тыс. бойцов из спецподразделений, численность противостоящих им наемников неизвестна.

Командир СДС Аднан Африни ранее сообщил, что боевики используют подземные туннели для внезапных контратак. По его словам, продвижению курдских сил мешают также заминированные террористами участки и непрерывный огонь снайперов.

По сведениям новостного портала El Nashra, террористы ИГ пытались в понедельник прорваться к нефтяному полю Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем СДС. В ходе этой вооруженной вылазки они атаковали блокпост курдов в районе Эш-Шахиль и убили 12 ополченцев.