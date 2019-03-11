Аваков назвал "чушью" причастность "пророссийских сил" к столкновениям в Черкассах

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал "чушью" предположение депутатов "Блока Петра Порошенко" (БПП) о причастности пророссийских сил к организации акции протеста радикалов в Черкассах, которая переросла в столкновения с полицией.

"Это чушь, я думаю", - сказал министр, выступая в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник и отвечая на вопрос, есть ли у него доказательства того, что за субботними событиями стоят какие-то пророссийские силы.

В субботу утром на площади Независимости в центре Киева радикалы организовали акцию протеста с требованием расследовать коррупционный скандал в госконцерне "Укроборонпром". Они требовали привлечь к ответственности отстраненного первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря. После неудачной попытки прорвать кордон полиции у здания администрации президента протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился глава государства. В Черкассах после выступления Порошенко радикалы попытались прорваться на сцену. Сотрудники правоохранительных органов сумели пресечь действия нападавших. В результате столкновений пострадали 22 правоохранителя.

Подозрение в подкупе избирателей

Это уже второе выступление Авакова против "Блока Петра Порошенко". Ранее министр сообщил, что МВД Украины подозревает предвыборный штаб Порошенко в подкупе избирателей за счет госбюджета. В интервью изданию "Зеркало недели" 23 февраля министр назвал и сумму - 1,5 млрд гривен (более $55 млн). По словам Авакова, в уголовных процессах о нарушениях избирательного законодательства фигурирует депутат Верховной рады от БПП Сергей Березенко, который в штабе отвечает за "организационно-массовое направление". Министр анонсировал проведение обысков по этому делу.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. По данным последних соцопросов, кандидат в президенты Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге, за него готовы проголосовать около 25% избирателей. Вторую строчку занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (18,3%), Порошенко на третьем месте (16,8%), на четвертом - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (10,3%), замыкает пятерку лидеров кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,9%).