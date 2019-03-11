Жители крупного венесуэльского города устроили протесты из-за отсутствия света

КАРАКАС, 12 марта. /ТАСС/. Жители Баркисимето, столицы штата Лара на северо-западе Венесуэлы, в понедельник вышли на улицы, протестуя против длительного отсутствия электричества. На западе города они заблокировали несколько автомобильных дорог, используя в том числе горящие покрышки, сообщила газета El Nacional.

Электроснабжение в регионе отсутствует уже почти 100 часов, что стало причиной многочисленных неудобств для местных жителей. Сведений о столкновениях протестующих с правоохранительными органами пока не поступало.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

Президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения. По мнению некоторых экспертов, авария в системе электроснабжения Венесуэлы стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Мадуро сообщил, что власти продолжают работать над восстановлением подачи электричества, однако не сообщил, когда она возобновится в полном объеме. В тот же день Национальная ассамблея (однопалатный парламент) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.