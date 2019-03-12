Доклад о пересмотре отношений между ЕС и Россией не встретил единогласного одобрения ЕП

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Дебаты в Европарламенте (ЕП) по докладу о состоянии политических отношений между Россией и Евросоюзом показали, что не все депутаты поддерживают взятый в тексте жесткий курс. Во время заседания, транслировавшегося на сайте ЕП, некоторые из них напомнили о важности поддержания диалога с Москвой, а также о необходимости прекращения политического противостояния.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете во время презентации соответствующего доклада об отношениях между ЕС и РФ предложила сократить стратегическое сотрудничество и свести его к контактам в отдельных областях, например в сфере безопасности, торговли, а также религии и культуры. Отдельно она обратила внимание на необходимость поддержки правозащитных организаций. Депутат также утверждала, что Россия не может считаться стратегическим партнером, подчеркнув, что "время мягкой дипломатической лексики прошло", и что "сейчас нет времени и места для новых крупных инициатив по сотрудничеству с РФ", а также "какого бы то ни было другого сотрудничества". Калниете выступила за продление существующих санкций и предостерегла от излишней зависимости от российского газа.

"Мы должны заключить, что по сравнению с похожей резолюцией в 2015 году отношения между РФ и ЕС не улучшились, а, напротив, ухудшились. И я не вижу, как в обозримом будущем Кремль может изменить свою стратегию", - подчеркнула она.

Тем не менее финский депутат Лииза Яаконсаари указала на то, что "данная резолюция не служит цели" снижения напряженности в отношениях с Россией. "Мы должны вести диалог с Россией, чтобы снизить риск недопонимания", - заявила она, призвав обе стороны убрать возможные препятствия на пути обсуждений по выходу из кризиса.

"Целое поколение россиян растет с антиевропейскими взглядами и это является большим поводом для беспокойства, это важно, коллеги", - обратилась к участникам заседания депутат ЕП от Бельгии Хильда Ваутманс, которая также призвала "оставить открытой дверь для диалога". В свою очередь, немецкий европарламентарий от фракции объединенных левых Гельмут Шольц заявил, что политика взаимного сдерживания не может быть заложена в основу отношений между Россией и ЕС. "Мы должны отменить санкции и увеличить количество парламентских контактов, - отметил он. - Стабильность и мир - их можно достичь, если работать не против России, а вместе с Россией".

Голосование по резолюции о состоянии отношений между ЕС и Россией состоится во вторник вечером.