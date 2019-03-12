Глава МВД Украины обвинил Порошенко в подкупе избирателей за бюджетные деньги

"Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, которые выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из 100 человек 30 говорят: "Да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", - заявил министр в эфире украинского телеканала ICTV. После того, как средства были выплачены, добавил министр, с человеком связывается штаб и просит поддержать провластного кандидата.

Такие случаи, по словам Авакова, зафиксированы в Киевской, Харьковской, Одесской областях, а также в Киеве и в Одессе.

Глава МВД также сообщил, что полиция ведет проверку по сообщениям о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты: лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и кандидатом от партии "Основа" Сергеем Тарутой.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.