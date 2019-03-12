Гриценко обвинил СБУ в препятствовании его избирательной кампании

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в препятствованию его избирательной кампании и потребовал отставки главы ведомства Василия Грицака. Об этом он написал во вторник в своем блоге в " Украинской правде ".

Поводом для заявления Гриценко стали, по его словам, незаконные действия СБУ, которые вынудили кандидата в президенты отменить запланированную на 13 марта встречу с избирателями в Мариуполе. "СБУ объявила именно в день моего приезда и на следующий за ним День добровольца ... самый высокий "красный" уровень террористической угрозы. И ввела в действие соответствующие ограничения", - написал он.

При этом Гриценко отметил, что закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает четкое определение, согласно которому "красный", самый высокий, реальный уровень террористической угрозы вводится... в случае совершения террористического акта". "Не в ожидании - в случае совершения, так и только так требует закон! Кто-то из вас слышал или знает о совершенном в Мариуполе теракте? Нет", - отметил политик.

По его мнению, если бы теракт действительно произошел, СБУ должна была сообщить о нем ради людей и ввести "красный" уровень угрозы немедленно, а не откладывать до среды. "СБУ дает террористам целых двое суток, чтобы замести следы? А может, дело обстоит еще хуже: СБУ сама планирует совершить/имитировать теракт в Мариуполе именно в среду-четверг?", - написал он. В этой связи Гриценко упрекнул "мародерские власти и постоянные провокации СБУ" и потребовал отставки главы ведомства Василия Грицака.

Накануне командование силовой операции в Донбассе "в связи с проведением 13-14 марта превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам" в Мариуполе призвало жителей города "не оставлять без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п.". СБУ сослалась на соответствующее постановление кабинета министров об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

По последним рейтингам, во второй тур выходит кандидат в президенты Владимир Зеленский, а на то, чтобы стать его оппонентом, у действующего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы. Первый тур состоится 31 марта.