Индонезия предложила Эфиопии помощь в расследовании крушения Boeing 737 MAX 8

ТАСС, 12 марта. Власти Индонезии предложили коллегам из Эфиопии помощь в расследовании причин крушения Boeing 737 MAX 8. Об этом пишет во вторник газета The Jakarta Post со ссылкой руководителя индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

"Мы хотели бы оказать содействие, но только при получении официального запроса", - сказал чиновник. По его словам, "индонезийские ведомства обладают информацией о расследовании аналогичного инцидента с таким же лайнером, который потерпел крушение в октябре 2018 года через 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг)".

Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет упал в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.