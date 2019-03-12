В МИД КНР заявили о негативном влиянии на США слов Трампа о противостоянии с РФ и Китаем

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа в бюджетном запросе о "злонамеренном влиянии России" и "стратегическом противостоянии РФ и Китаю" лишь осложнят ситуацию для Соединенных Штатов на международной арене, поскольку подобными высказываниями Вашингтон превращает потенциальных партнеров в соперников. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы надеемся, что если в итоге американский законопроект по бюджету на 2020 год будет принят, в нем не будет фигурировать то ничтожное содержание, о котором вы упомянули, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов в ходе регулярного брифинга. - Мы надеемся, что США откажутся от мышления времен холодной войны и перестанут рассматривать отношения между крупными державами через призму соперничества".

По словам дипломата, при урегулировании международных вопросов следует прежде всего стремиться к совместному развитию, учитывая взаимную выгоду. "И если кто-то настроен на выстраивание партнерских отношений, он их с большой вероятностью их создаст. В случае, если кто-то стремится к соперничеству, с большой степенью вероятности он в итоге получит себе соперника", - резюмировал дипломат.

Ранее Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в Соединенных Штатах в октябре 2019 года) попросил выделить 500 млн долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе. В документе также говорится, что приоритет Соединенных Штатов - "стратегическое противостояние России и Китаю".

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.