Лукашенко призвал усилить борьбу с распространителями недостоверной информации

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. СМИ Белоруссии должны расширить сферу своего влияния и действенно противостоять распространению ложной информации. Об этом во вторник заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии.

"Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием", - цитирует главу республики агентство БелТА. Лукашенко потребовал от белорусских СМИ оперативно и максимально полно доносить до людей объективную информацию. "Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит", - сказал белорусский президент.

Как отмечает агентство, Лукашенко потребовал проработать вопрос системного контроля за распространением "незаконной информации". "Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня, - вы не политики, вы люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства", - заявил он.

Президент пояснил, что власти не собираются "кому-то ограничить свободу мнений". "Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно", - уточнил он. Лукашенко сказал, что законы в Белоруссии "супердемократичные". "А если еще добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность, то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет", - отметил президент Белоруссии.

Он считает, что при обеспечении информационной безопасности никто никому не должен закрывать рот. "В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать", - предупредил Лукашенко.

"Но, если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию", - потребовал он.

Механизмы обеспечения информационной безопасности

По словам Лукашенко, Белоруссия должна создать эффективные механизмы обеспечения информационной безопасности. "Мы видим, как информационными потоками размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов. Существенно меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности. Всему этому следует противопоставить принципы гуманизма и справедливости, приоритеты крепких семейных отношений и здорового образа жизни", - сказал он.

Белорусский лидер указал на необходимость эффективной деятельности государства по обеспечению информационной безопасности, которая должна опираться "на разумно выстроенную правовую основу и единое понимание стратегических целей и общих задач".

Лукашенко видит заинтересованность властей в том, чтобы население получало полную и достоверную информацию, а также имело возможность защитить свои личные права в медиапространстве. При этом, сказал глава республики, Белоруссия не может не замечать новые риски, связанные с развитием информационного общества. "Нарастание в мире конфликтности и отсутствие в данной сфере четких правил поведения превращают эти риски в реальные угрозы конституционным основам и всестороннему развитию любого государства", - считает белорусский лидер.

Он выразил обеспокоенность наращиванием деструктивных воздействий на общество, манипулированием массовым сознанием, распространением недостоверной информации. "Именно с них начинаются социальные катаклизмы современности. В результате страдают миллионы людей, меняется политическая карта мира. Отодвигаются на второй план общепринятые нормы морали и нравственности", - заявил президент Белоруссии.