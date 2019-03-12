Ирландские сепаратисты взяли на себя ответственность за рассылку бомб в Британии

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Группировка, называющая себя Ирландской республиканской армией (ИРА), взяла на себя ответственность за рассылку по почте конвертов с самодельными взрывными устройствами, поступившими на прошлой неделе в аэропорты Лондона и Университет Глазго. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом.

"Полиции Лондона и полиции Шотландии известно о попытке взять на себя ответственность за рассылку устройств, которые были доставлены в три здания на территории Лондона, а также в Университет Глазго 5 и 6 марта. Заявление о взятии ответственности поступило 11 марта одному из североирландских СМИ. В нем использовалось известное кодовое слово. Утверждается, что ответственность берет на себя "ИРА", - говорится в сообщении полиции, которая продолжает вести расследование инцидентов.

В Скотленд-Ярде отмечают, что похожие конверты с маломощными взрывными устройствами ранее рассылались злоумышленниками, связанными с североирландскими террористами. Соответствующая версия изучается, однако следствие работает и с другими. Расследование ведется совместно с полицией Ирландии, откуда предположительно были отправлены конверты.

Пятый конверт

"Нам также известно о том, что лица, взявшие на себя ответственность, сообщили об отправке пяти устройств. В настоящий момент получены [по почте] только четыре", - подчеркнули в Скотленд-Ярде, добавив, что распространили все необходимые предупреждения.

Пятый конверт мог быть направлен военнослужащему ВС Соединенного Королевства, однако пока не дошел по адресу. Полиция призывает представителей общественности "сохранять бдительность".

Утром 5 марта конверты формата А4 с самодельными взрывными устройствами были обнаружены на территории лондонских аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал, оба аэропорта, как и вокзал, продолжили работать в обычном режиме. 6 марта конверт с таким же устройством поступил в Университет Глазго, из нескольких зданий которого были эвакуированы люди, после чего специалисты произвели управляемый подрыв бомбы.

Об ИРА

Ирландская республиканская армия - военизированная национально- освободительная организация, ставившая своей целью достижение силовым путем независимости Ольстера от Великобритании и его объединение с Республикой Ирландия. В 1969 году она раскололась на временную и официальную ИРА.

По данным Университета Ольстера, за время существования временной ИРА от рук ее боевиков (во время боевых столкновений и при совершении терактов) погибли 1,8 тысяч человек, в том числе 1,1 тысяч британских военных, сотрудников Королевской полиции и Полка обороны Ольстера, а также около 600 гражданских лиц и боевиков других католических и протестантских военизированных группировок.

В 2005 году эта организация официально сложила оружие, что было подтверждено международной наблюдательной комиссией, однако попытки возродить ИРА и возобновить волну терактов продолжаются до сих пор.