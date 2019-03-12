Глава МВД Украины заявил, что не верит в победу Порошенко на президентских выборах

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на данный момент Украина находится в конце политического цикла и в скором времени должен появиться новый президент.

"Мы находимся в конце политического цикла, - сказал он в передаче "Свобода слова", запись которой опубликована на YouTube-канале ICTV. - Так или иначе, когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство. И я здесь абсолютно спокоен".

При этом глава МВД пообещал пресекать любые нарушения в ходе выборов, "независимо от кандидата в президенты: провластного или от оппозиции".

В преддверии президентских выборов, которые состоятся 31 марта, противостояние между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым выглядит все более очевидным. Аваков публично обвиняет главу государства и его окружение в подготовке подкупа избирателей и махинациях с оборонными закупками.

В ответ Блок Петра Порошенко потребовал от министра объяснений в парламенте. Кроме того, 6 марта в Окружной суд Киева был подан иск о несоответствии министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям закона "О Кабинете министров Украины". Данное дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон. Упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение.