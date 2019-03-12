На Украине открыли дело о покрывательстве антикоррупционными органами махинаций в оборонке

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) - новый орган страны, созданный для борьбы с правонарушениями высших должностных лиц - начало досудебное расследование участия главных правоохранительных органов в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". Об этом сообщила во вторник первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.
По ее словам, расследование начато по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры". "Из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору вела разговоры о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечении их к уголовной ответственности", - написала Варченко в Facebook.
Досудебное расследование пока продолжается, отметила она. В случае доказательства вины должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Начало скандала
Журналисты Bihus.info в своем расследовании обвинили Государственную фискальную службу Украины, Службу безопасности (СБУ), военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в соучастии в коррупционных схемах в оборонной сфере. По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже НАБУ. "В разные годы за дело "Оптимумспецдетали" (компании, сотрудничавшей с компаниями оборонного сектора) брались почти все правоохранительные органы, но дела спускались на тормозах и, скорее всего, за деньги", - утверждают журналисты.
Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.