На Украине открыли дело о покрывательстве антикоррупционными органами махинаций в оборонке

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) - новый орган страны, созданный для борьбы с правонарушениями высших должностных лиц - начало досудебное расследование участия главных правоохранительных органов в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". Об этом сообщила во вторник первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, расследование начато по материалам журналистского расследования под названием "За сколько сливали дела по оборонке. Роль НАБУ, СБУ и прокуратуры". "Из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору вела разговоры о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов за решение вопроса о непроведении досудебного расследования и непривлечении их к уголовной ответственности", - написала Варченко в Facebook.