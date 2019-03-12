Глава МИД Швейцарии посетит Москву с рабочим визитом 18-20 июня

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетит с визитом Москву 18-20 июня и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил во вторник журналистам посол Швейцарии в России Ив Росье.

"Встреча глав дипломатических ведомств состоится 19 июня в Москве", - сказал дипломат.

Ранее на двусторонних переговорах 28 ноября 2018 года в Женеве Кассис пригласил своего российского коллегу на церемонию открытия после реставрации швейцарского посольства в Москве, которое состоится 18 июня этого года. По словам Кассиса, отреставрированное здание "станет символом интенсивности наших отношений".