Сеул и Вашингтон обсуждают график военных учений в 2019 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сеул и Вашингтон ведут переговоры по конкретному плану военных учений на 2019 год. Об этом заявил во вторник посол Южной Кореи в России У Юн Гын в интервью российским информационным агентствам.

"Республика Корея и США приняли решение о предварительном приостановлении или сокращении совместных учений. Насколько нам известно, на данный момент военные власти Республики Корея и США проводят переговоры, и пока конкретный план на 2019 год обсуждается", - отметил дипломат.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хочет проведения совместных военных учений с Республикой Корея в целях экономии средств. Однако уже на следующий день США и Южная Корея начали командно-штабные учения 19-1 Dong Maeng, которые закончились 12 марта. Кроме того, агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США сообщило, что в августе или сентябре страны проведут учения 19-2 Dong Maeng вместо ранее отмененных маневров Freedom Guardian.