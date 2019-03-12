СМИ: турок пробрался в посольство США в Афинах

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Гражданин Турции сумел проникнуть на территорию посольства США в Афинах, заявил о желании получить политическое убежище и был арестован охраной. Об этом сообщил во вторник новостной портал zougla.gr.

По его данным, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Турок, который якобы связан с "террористической организацией фетхуллахистов" (FETO) проповедника Фетхуллаха Гюлена, улучил момент, когда его не видела греческая охрана американского диппредставительства, перелез через высокий железный забор и попытался приблизиться к зданию посольства с целью выразить протест из-за того, что ему не дают политическое убежище в США.

Турок не сумел продвинуться далеко от забора, так как его сразу же заметили американские охранники и задержали. Портал связывался с посольством США, которое, по его словам, подтвердило инцидент, но от каких-либо комментариев отказалось.

По данным портала, эта уже вторая попытка проникновения на территорию посольства США за последние 20 дней. 20 февраля 35-летний турецкий гражданин перелез через забор и попытался пройти к зданию американского диппредставительства. Его задержали во дворе, передали греческим властям, которые завели на него дело по обвинению в нарушении общественного порядка. Молодой человек тогда утверждал, что он является бездомным и пролез на территорию посольства с целью попросить политическое убежище.

Предположительно, речь идет об одном и том же турецком гражданине. Сведения о его личности не сообщаются.