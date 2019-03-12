МИД Белоруссии вызвал польского посла из-за оправдания в Польше военного преступника Райса

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии ожидает от Варшавы публичных официальных комментариев относительно оправдания Институтом национальной памяти Польши лидера бандитской группировки Ромуальда Райса, известного по кличке Бурый, который в 1946 году жестоко расправился с несколькими десятками белорусов. Об этом во вторник заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время, - сказал дипломат. - Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши".

В МИД Белоруссии подчеркнули, что преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, "не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей". "Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году, - отметили в МИД. - Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать".

Особую озабоченность Минска "вызвал откровенный цинизм отдельных польских "исследователей", на выводы которых опирается заявление ИНП". "В частности, в его оправдание они констатируют, что Бурый имел возможность "сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский", - заметили в МИД.

История вопроса

11 марта ИНП оправдал активиста польского антикоммунистического подполья Ромуальда Райса, известного по кличке Бурый, который ранее был признан военным преступником и казнен в 1948 году за истребление двумя годами ранее нескольких десятков жителей белорусских деревень. Ранее польский суд признал, что действия Бурого и его солдат носят признаки геноцида.

В феврале Минск выразил озабоченность планами проведения праворадикальной акции, так называемого марша памяти, в польской Гайновке. Это место компактного проживания этнических белорусов, в том числе потомков тех, кто погиб в результате преступлений Бурого и его солдат. Минск подчеркнул, что это "провокация, направленная на создание напряженности и конфликтов на национальной, религиозной и исторической почве между белорусами и поляками".