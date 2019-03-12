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Политический кризис в Венесуэле

Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к развалу экономики Венесуэлы

Госсекретарь США вновь напомнил, что Вашингтон готов помочь в восстановлении демократии в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что Россия, Куба и правительство президента Николаса Мадуро причастны к развалу экономики Венесуэлы.

"Бедствие, хаос, отхватившие сегодня Венесуэлу, - это прямой результат влияния социализма, режима Мадуро, Кубы и России, которые разрушают некогда сильную экономику", - утверждал он в интервью радиостанции WBAP.

"США, соседние регионы Южной Америки, Центральной Америки хотят жить лучше, хотят восстановления демократии в Венесуэле. США готовы сыграть свою роль, важную, на мой взгляд, роль, чтобы этого достичь", - считает госсекретарь.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКубаВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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