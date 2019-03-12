Порошенко стал лидером по рекламе на украинском ТВ, израсходовав $6,5 млн

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Действующий украинский лидер Петр Порошенко стал лидером по количеству рекламы в 2018 году среди будущих участников президентской гонки, израсходовав около 175 млн гривен (примерно $6,5 млн). Об этом говорится в исследовании общественного движения "Чесно".

"Лидером по количеству рекламы в 2018 году среди будущих участников президентской гонки стал Петр Порошенко. На втором месте - (депутат Верховной рады) Александр Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более четырех тысяч раз. Третье место и более 2500 показов у Юлии Тимошенко", - отмечается в исследовании.

По данным движения, совокупная стоимость рекламы Порошенко, Шевченко и Тимошенко составляла 68% общей суммы расходов на рекламу на ТВ всех кандидатов. Согласно официальным расценкам телеканалов, в 2018 году реклама Порошенко должна стоить 174,9 млн гривен, что составляет треть стоимости телерекламы всех кандидатов.

При этом реклама Шевченко на ТВ должна стоить ему 86,4 млн гривен ($3,2 млн). В свою очередь Юлия Тимошенко преодолела порог в 100 миллионов гривен на рекламу. Ее реклама на телевидении за минувший год, по информации "Чесно", стоила ориентировочно 126,8 млн гривен (около $4,7 млн).

Порошенко и Тимошенко уже в качестве кандидатов президенты Украины, по данным гражданской сети "Опора", проводили наиболее масштабную по территориальному охвату и использованию различных типов агитации предвыборную кампанию и в феврале. Достаточно активными также были лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко. По данным гражданской сети, лидер президентской гонки Владимир Зеленский в феврале концентрировался на наружной рекламе и агитации в интернет-СМИ.

В то же время "Опора" зафиксировала нарушения со стороны некоторых кандидатов в президенты. "Несколько кандидатов на пост президента Украины имеют практическую возможность злоупотреблять административными ресурсами на национальном и местном уровнях, но сочетание должностной и агитационной активности кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко является наиболее проблематичным. Действующий глава государства должен четко разграничить должностную деятельность и ведения предвыборной агитации", - указывается в отчете организации.