ООН сообщила о гибели 50 мирных жителей в сирийском Эль-Багузе после авиаударов коалиции

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил озабоченность гибелью гражданских лиц в районе форпоста террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в пограничном с Ираком сирийском районе Эль-Багуз.

"Мы крайне озабочены безопасностью гражданских лиц, которые, возможно, остаются в последнем подконтрольном ИГ районе Эль-Багуз на востоке Сирии, - сказал Дюжаррик. - После проведенной в понедельник наступательной операции в районе Эль-Багуз поступили сообщения о гибели 50 гражданских лиц и о десятках раненых, причем большинство пострадавших в результате авиаударов - женщины и дети. Удары, согласно сообщениям, нанесены тогда, когда гражданские лица пытались бежать из этого района".

Как отметил Дюжаррик, ООН обращается "ко всем сторонам с призывом обеспечить безопасность гражданского населения".

Ранее глава информационной службы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мустафа Бали в интервью телеканалу Al Hadath сообщил, что курдские формирования полностью окружили боевиков в районе Эль-Багуз. По их подземным укрытиям наносят удары ВВС западной коалиции во главе с США, которые поддерживают наступление СДС, добавил Мустафа Бали.

По его словам, террористы отрезаны от берега Евфрата и блокированы на площади менее одного квадратного километра.

"Операция по зачистке этого района займет не более трех суток", - сказал Бали, отметив, что курдским бойцам предстоит вести уличные бои в населенном пункте.