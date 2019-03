WP: США закрывают все бюро службы иммиграции и гражданства в 21 стране

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Служба иммиграции и гражданства США (US Citizenship and Immigrations Services) готовится закрыть все свои бюро в 21 стране. Такие функции, как выдача семейных виз, усыновление (удочерение) и обработка запросов на предоставление американского гражданства, будут перераспределены между посольствами и консульствами Соединенных Штатов в соответствующих странах, сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на внутренний циркуляр директора службы иммиграции и гражданства Фрэнсиса Сиссны.

Он в циркуляре пояснил, что служба при согласии Госдепартамента закроет в предстоящие несколько месяцев свои бюро, чтобы "попытаться довести до максимума истощающиеся ресурсы ведомства". "Я считаю, что таким способом мы более удачно применим свои фонды для решения проблемы очередей [в бюро] на территории Соединенных Штатов и в лучшей степени распорядимся ресурсами Госдепартамента на местах", - написал глава службы. Он предупредил, что реализация решения сопряжена с "возникновением осложнений и замешательства" у сотрудников.

Служба иммиграции и гражданства США в начале февраля информировала о решении закрыть свое бюро в Москве 29 марта. Бюро в Афинах возьмет на себя вопросы, связанные с иммиграцией из РФ, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины и Узбекистана.

Штат Службы иммиграции и гражданства США насчитывает около 240 человек. Они работают как в США, так и в других странах.