В ООН заявили, что последние санкции в отношении КНДР показали свою неэффективность

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Введенные последними резолюциями Совета Безопасности ООН санкции в отношении КНДР показали свою неэффективность. Об этом говорится в опубликованном во вторник в докладе комитета Совета Безопасности ООН, контролирующего выполнение санкций в отношении КНДР.

Предыдущий среднесрочный доклад группы экспертов так и не был опубликован из-за несогласия с ним Вашингтона. Новый итоговый доклад за 2018 год вызвал значительно меньше разногласий. В ООН связывают это с уходом постпреда США Никки Хейли, которая активно выступала за усиление санкций в отношении Пхеньяна. Российские представители, напротив, выступают за постепенное смягчение ограничительных мер, а также за ускорение процесса гуманитарных изъятий.

"Программы ядерного оружия и баллистических ракет КНДР продолжаются, а страна по-прежнему нарушает резолюции Совета Безопасности, существенно увеличив объемы запрещенной перевалки нефтепродуктов и угля с судна на судно", - говорится в документе. Согласно ему, несоблюдение Пхеньяном "ограничений на импорт нефти и нефтепродуктов и запрета на поставки угля, введенных в 2017 году СБ ООН в ответ на беспрецедентные испытания страной ядерных и баллистических ракет, делает последние санкции ООН неэффективными".

В дополнение к информации о передаче грузов с судна на судно, предоставленной группе экспертов комитета несколькими государствами, "одно государство - член сообщило, что КНДР в 2018 году уже закупила более 500 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки, что было подвергнуто сомнению другим государством - членом", отмечается в докладе. Кроме того, международные банки "продолжают неумышленно оформлять платежи по операциям судов, участвующих во все более крупных запрещенных перевалках с судна на судно партий нефтепродуктов, стоимость которых оценивается во много миллионов долларов, а также во все более частых перевалках с судна на судно угля и попытках транзитных перевозок, а международные страховые компании продолжают неумышленно страховать такие суда", указывают авторы документа.

Расхождения в данных США

При этом группа экспертов обнаружила расхождения между представленными США в июле и сентябре данными в колонке доклада "объем поставки [КНДР нефтепродуктов] при загруженности [судов] на 33%".

Так, в докладе приводится письмо российской стороны в адрес комитета от 21 сентября 2018 года. В нем Москва заявила, что "разрозненные сведения, представленные США о случаях предполагаемой запрещенной перевалки нефтепродуктов на суда КНДР, а также результаты компьютерного моделирования, выполненного США, недостаточны для вынесения комитетом решения полностью прекратить экспорт продуктов нефтепереработки в КНДР до конца года...". "Требуется полное расследование и вынесение группой экспертов комитета 1718 соответствующих заключений", - отмечается в документе.

"В свою очередь, группа подтвердила, что не имеет убедительных доказательств для вывода о превышении лимита", - подчеркивается в тексте доклада.