Шерпы стран БРИКС встретятся в Куритибе 13-15 марта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта /ТАСС/. Шерпы стран БРИКС обсудят приоритетные направления работы в формате объединения на встречах в Куритибе 13-15 марта. Об этом сообщается во вторник на сайте МИД Бразилии, председательствующей сейчас в "пятерке".

Как ожидается, делегаты также обсудят реализацию инициатив по сотрудничеству. В целом в рамках перешедшего от ЮАР к Бразилии в январе председательства в БРИКС будет проведено "около сотни встреч, в том числе министерского уровня, различных форумов и рабочих групп, в рамках которых стороны обсудят совместные инициативы по широкому кругу вопросов в сфере экономики, торговли, финансов, науки и технологии, культуры, здравоохранения, безопасности, госуправления и социальной политики", говорится в сообщении.

Источник в российской делегации уточнил корреспонденту ТАСС, что представителей РФ возглавит су-шерпа, заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД Павел Князев. Дипломаты прибыли в Куритибу накануне.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Регулярные саммиты лидеров стран-членов проводятся с 2009 года. С 2013 года страна-председатель также приглашает на них государства, близкие ей географически и геополитически. Последняя такая встреча прошла в июле 2018 года в Йоханнесбурге.

Помимо саммитов, проходят также переговоры на уровне глав МИД стран объединения, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности и так далее. Тематика встреч охватывает такие направления, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.