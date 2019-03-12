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Политический кризис в Венесуэле

МИД Кубы счел глупыми заявления Помпео о вине Гаваны за развал экономики Венесуэлы

Глава ведомства Бруно Родригес подчеркнул, что именно американское правительство грабило Венесуэлу на протяжении двух веков

ГАВАНА, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выставляет себя глупцом, утверждая о причастности Кубы к плачевному состоянию экономики Венесуэлы, заявил во вторник министр иностранных дел страны Бруно Родригес.

"Госсекретарь США выставляет себя глупцом, заявляя, что "Куба - истинная империалистическая сила в Венесуэле". Именно американское правительство грабило Венесуэлу на протяжении двух веков, организовало попытку переворота в 2002 году и атаки на нефтяную отрасль страны в 2003 году, а также поддерживает самопровозглашенного "президента" [Хуана Гуайдо] и государственный переворот", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил о причастности Кубы к развалу экономики Венесуэлы. По его словам, "это прямой результат влияния социализма, режима Мадуро, Кубы и России, которые разрушают некогда сильную экономику".

Теги
СШАКубаВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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