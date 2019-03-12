Сторонники венесуэльской оппозиции собираются в различных частях Каракаса

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Митинги венесуэльской оппозиции начались в различных частях Каракаса во второй половине дня вторника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Пока количество их участников незначительно. Примерно по 100-150 человек собрались в районах Белло Монте, Урбина, проспекте Виктория. Люди пришли с флагами оппозиции, некоторые - в одежде в цветах флага страны. Кто-то пришел с кастрюлями - стук по ним ложкой за последние дни стал специфической формой протеста против отключения света.

Около 20-30 человек, представляющих оппозицию, попытались перекрыть проспект Баральт - одну из центральных улиц столицы, примерно в 500 м от дворца Мирафлорес. Об этом ТАСС рассказали очевидцы событий. К месту событий прибыли моторизадос - дружины сторонников правительства из бедных районов на мотоциклах. Когда они приехали на проспект, пытавшиеся его перекрыть оппозиционеры разошлись сами, не вступая с моторизадос в конфликт.

Около самого дворца Мирафлорес между тем проходит митинг сторонников правительства против внешнего вмешательства в дела страны. На него, по оценкам корреспондента ТАСС, собралось около 2-3 тыс. человек. Обстановка в городе в целом остается спокойной, движение свободное, основные улицы не перекрыты.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы после 15:00 (22:00 мск) во вторник в знак протеста против отключения электричества.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам. В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии.