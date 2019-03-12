Германия не поддерживает идею смягчения санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ не готовы поддержать идею смягчения уже на данном этапе режима международных санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман, выступая во вторник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Мы готовы соблюдать эти санкции, мы сейчас председательствуем в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям [в отношении КНДР]. Считаю, что сейчас мы должны делать все, чтобы санкции в отношении КНДР соблюдались, соблюдались в полной мере. Я бы сказала, что сейчас не время обсуждать возможность смягчения [этих] санкций или рассматривать такую возможность", - отметила представитель германских властей.

Одновременно она подчеркнула, что Берлин выступает за то, чтобы Вашингтон и мировое сообщество в целом вели диалог с Пхеньяном. "В то же время мы убеждены, что не только давление приводит к уважению международного порядка, что нам также нужен диалог. И именно этим вы [представители администрации США] сейчас совершенно правильно занимаетесь с КНДР. Мы горячо приветствуем дипломатические усилия, которые прилагает правительство США в отношении КНДР", - сказала Бауман.

США тоже неоднократно подчеркивали в последнее время, что санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи должны сохраняться до тех пор, пока не будет обеспечен подлинный прогресс в свертывании ядерных программ Пхеньяна. Между тем Россия и Китай призывают рассмотреть возможность начала ослабления санкционного режима в связи с демонстрируемой КНДР готовностью двигаться по пути денуклеаризации. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, устойчивое решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основе взаимных уступок.