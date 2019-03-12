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Ситуация на Корейском полуострове

Германия не поддерживает идею смягчения санкций против КНДР

По словам уполномоченной правительства ФРГ Сюзанне Бауман, ее страна готова соблюдать эти санкции

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Власти ФРГ не готовы поддержать идею смягчения уже на данном этапе режима международных санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман, выступая во вторник на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Мы готовы соблюдать эти санкции, мы сейчас председательствуем в комитете Совета Безопасности ООН по санкциям [в отношении КНДР]. Считаю, что сейчас мы должны делать все, чтобы санкции в отношении КНДР соблюдались, соблюдались в полной мере. Я бы сказала, что сейчас не время обсуждать возможность смягчения [этих] санкций или рассматривать такую возможность", - отметила представитель германских властей.

Одновременно она подчеркнула, что Берлин выступает за то, чтобы Вашингтон и мировое сообщество в целом вели диалог с Пхеньяном. "В то же время мы убеждены, что не только давление приводит к уважению международного порядка, что нам также нужен диалог. И именно этим вы [представители администрации США] сейчас совершенно правильно занимаетесь с КНДР. Мы горячо приветствуем дипломатические усилия, которые прилагает правительство США в отношении КНДР", - сказала Бауман.

США тоже неоднократно подчеркивали в последнее время, что санкции СБ ООН в отношении Северной Кореи должны сохраняться до тех пор, пока не будет обеспечен подлинный прогресс в свертывании ядерных программ Пхеньяна. Между тем Россия и Китай призывают рассмотреть возможность начала ослабления санкционного режима в связи с демонстрируемой КНДР готовностью двигаться по пути денуклеаризации. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, устойчивое решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основе взаимных уступок.

Теги
КНДРГерманияРоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеРябков, Сергей Алексеевич
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