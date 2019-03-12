Гуайдо считает, что наступают решающие дни в борьбе за власть в Венесуэле

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Ближайшие дни в Венесуэле станут решающими в плане борьбы за власть. Такое мнение выразил во вторник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в одном из районов Каракаса. Слова оппозиционера приводит в своем "Твиттере" венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

"Этот процесс [борьбы за власть] требует, чтобы мы были едины и мобилизованы. Несомненно, наступят тяжелые дни, но они будут решающими. Затем вы сможете рассказать своим внукам, как мы освободили Венесуэлу раз и навсегда", - сказал Гуайдо.

По словам оппозиционера, он готов "идти на президентский дворец" Мирафлорес. "Мы наращивали потенциал, мы разговаривали с военными и полицией. Очень скоро, когда мы объединим наши силы, мы пойдем на Мирафлорес", - заверил он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

