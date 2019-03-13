Bloomberg: перед выборами в Индонезии выявили атаки хакеров, в том числе из КНР и РФ

ТАСС, 13 марта. Власти Индонезии столкнулись перед намеченными на 17 апреля президентскими и парламентскими выборами с ростом числа кибертак, которые, как они полагают, могут быть направлены на дискредитирование процесса голосования. Как сообщил во вторник агентству Bloomberg председатель индонезийской Комиссии по всеобщим выборам Ариф Будиман, часть из них осуществляют хакеры из Китая и России.

По его словам, атакам злоумышленников подвергается база данных избирателей. "Они пытаются взломать нашу систему", - сказал глава комиссии. "И не только каждый день, практически каждый час", - отметил он. По словам Будимана, остается неясным, пытаются ли хакеры таким образом сорвать выборы в Индонезии или же помочь выиграть одному из кандидатов.

Ранее индонезийские правоохранительные органы предупреждали о растущей угрозе дезинформации и распространения слухов по мере приближения выборов.

В президентских выборах в Индонезии примут участие нынешний президент Джоко Видодо и командующий сил специального назначения в отставке Прабово Субианто. Принять участие в голосовании смогут около 193 млн из 260 млн жителей Индонезии, которая является крупнейшей мусульманской страной в мире.