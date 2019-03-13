Адвокаты экс-помощника Трампа Флинна вновь просят перенести вынесение ему приговора

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна обратились в суд в Вашингтоне с просьбой вновь отложить вынесение приговора, по меньшей мере на три месяца. Это следует из поданного во вторник в суд округа Колумбия документа, с которым ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе данных инстанции.

"В настоящее время защита продолжает запрашивать перенос вынесения приговора, поскольку дело в Восточном округе Вирджинии не завершено и подзащитный может предоставить дополнительные данные в рамках сотрудничества со следствием. Начала судебного процесса в Восточном округе Вирджинии запланировано на 16 июля 2019 года", - говорится в документе. Защита запрашивает отсрочку вынесения приговора по крайней мере на 90 дней.

В документе, который был подан адвокатами совместно с офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера, указывается, что сторона обвинения не имеет позиции по этому вопросу, однако считает, что Флинн дал все интересовавшие следствие показания.

В декабре суд округа Колумбия уже переносил вынесение приговора по делу Флинна. Изначально оно было запланировано на 18 декабря 2018 года, но по просьбе защиты следующие слушания были назначены на 13 марта.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.