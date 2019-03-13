СМИ: избирком Таиланда пригласил на всеобщие выборы иностранных наблюдателей

БАНГКОК, 13 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таиланда разослала приглашения иностранным наблюдателям на всеобщие выборы, которые запланированы на 24 марта. Об этом сообщила в среду газета Bangkok Post.

Как пояснил генеральный секретарь избиркома Чарунгвит Пхумма, приглашения были направлены представителям стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Европейского союза, а также Мексики, Мальдив и Южной Кореи. Он добавил, что многие государства уже их приняли, однако не уточнил, какие именно.

В избирательные списки внесены около 2,63 млн человек.

23 января король Таиланда Рама Х подписал указ о проведении всеобщих выборов. В этот же день избирательная комиссия Таиланда назначила на 24 марта голосование, результаты которого будут объявлены не позднее 9 мая. 4 февраля началась регистрация кандидатов для участия во всеобщих выборах, за неделю более 10 тыс. претендентов от 66 политических партий подали свои заявления. По итогам проверок избиркома более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены до голосования.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.