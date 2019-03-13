В армии Израиля заявили, что "Хезболлах" создает на Голанах подпольную ячейку

ТАСС, 13 марта. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" занимается созданием на Голанских высотах подпольной ячейки, чья деятельность будет направлена против Израиля. Об этом в среду сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

"Террористическая организация "Хезболлах" приступила к созданию и закреплению на сирийских Голанских высотах подпольных ячеек, которые должны по приказу действовать против Израиля", - говорится в заявлении.

По данным израильской армии, структура создается без ведома президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. В Израиле и США оно признано террористической организацией. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.