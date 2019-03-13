МИД Южной Кореи: доклад комитета ООН по КНДР поможет эффективной реализации санкций

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Республика Корея поддерживает доклад комитета Совета Безопасности ООН, контролирующего выполнение санкций в отношении КНДР. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД страны на регулярном брифинге для прессы.

"Уверены, что ежегодный доклад комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР внесет вклад в эффективную реализацию международных антисеверокорейских санкций", - подчеркнул дипломат. Он также отметил, что "южнокорейское правительство будет стремиться к тому, чтобы активизировать процесс денуклеаризации, укреплять межкорейские связи и создать уже в этом году мирный режим на Корейском полуострове".

В представленном во вторник в Нью-Йорке докладе резюмируется, что введенные последними резолюциями Совета Безопасности ООН санкции в отношении КНДР показали свою неэффективность.

"Программы ядерного оружия и баллистических ракет КНДР продолжаются, а страна по-прежнему нарушает резолюции Совета Безопасности, существенно увеличив объемы запрещенной перевалки нефтепродуктов и угля с судна на судно", - говорится в документе. Согласно ему, несоблюдение Пхеньяном "ограничений на импорт нефти и нефтепродуктов и запрета на поставки угля, введенных в 2017 году СБ ООН в ответ на беспрецедентные испытания страной ядерных и баллистических ракет, делает последние санкции ООН неэффективными".