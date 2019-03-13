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Globo: Бразилия и США будут развивать сотрудничество в обеспечении безопасности границ

Соответствующие соглашения подпишут Федеральная полиция латиноамериканского государства и ФБР, отмечает газета

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта /ТАСС/. Бразилия и США планируют развивать сотрудничество в обеспечении безопасности границ и укреплять взаимодействие по линии правоохранительных органов. Подписание соответствующих соглашений между Федеральной полицией крупнейшего латиноамериканского государства и ФБР запланировано в ходе предстоящего визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон 17 - 19 марта, сообщила во вторник газета Globo.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в МИД Бразилии информировал о готовящемся подписании соглашения о защите американских космических технологий, что откроет возможности для реализации коммерческих запусков с космодрома Алкантара на северо-востоке Бразилии. По оценкам аналитиков Global Market Insights, ежегодный объем мирового рынка запусков коммерческих спутников оценивается в $5 млрд. Издание пишет, что стороны также должны заключить соглашение о разработке космического аппарата для мониторинга климатических изменений и навигации на море.

Газета Folha de S.Paulo пишет, что отсутствие планов по подписанию документов в области торговли, по мнению представителей деловых кругов, придает этим переговорам скорее символический характер.

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