СМИ: Италия выплатит США €389 млн за поставки F-35 по контракту 1998 года

РИМ, 13 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министерство обороны Италии в ближайшие дни выплатит €389 млн в счет задолженности за поставки истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35 по контракту, заключенному с корпорацией Lockheed Martin в 1998 году. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Как пояснил корреспонденту ТАСС представитель министерства, речь идет о "покрытии старых счетов, которые должны быть оплачены". "Но ни одного евро не было потрачено на новые самолеты или комплектующие", - отметил он.

Пришедшее к власти 10 месяцев назад "Движение "5 звезд", представительница которого - Элизабетта Трента - заняла пост министра обороны, всегда выступало за отказ от программы закупок F-35. Как отмечает ANSA, выйти из нее невозможно по ряду причин, в том числе из-за того, что работы по техническому обслуживанию осуществляются на предприятиях в Италии. В соответствии с соглашением от 1998 года Рим планировал купить 131 истребитель. В 2012 году на волне мер по снижению расходов количество закупаемых машин сократили до 90.

Как уточняет ANSA, в итальянском правительстве сохраняют намерения пересмотреть условия программы, в частности, за счет растягивания сроков по выполнению взятых ранее обязательств. Сейчас в итальянские ВВС поставлены 11 F-35.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения уровня заметности и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.