Кандидат в президенты Украины Бойко заявил, что армия страны "поражена коррупцией"

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украинский оборонный сектор, как и вся властная структура на Украине, поражена коррупцией, а правоохранительные органы бездействуют в вопросе расследования этой ситуации. Об этом заявил в среду в кулуарах Верховной рады кандидат в президенты страны, сооснователь "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Скандал этот выходит за пределы "Укроборонпрома", потому что вся армия поражена и вся система поражена коррупцией, все это видят. Два года лежали материалы, никто из правоохранительных органов пальцем об палец не ударил, чтобы остановить разворовывание армии", - сказал политик.

По его мнению, временная следственная комиссия в украинском парламенте, которая должна рассматривать коррупционный скандал в обороне, это лишь способ "заговорить" проблему.

Расследования журналистов

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов на Украине. Согласно результатам расследования журналистов, Bihus.info, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти, как с украинских военных складов, так и якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) - новый орган страны, созданный для борьбы с правонарушениями высших должностных лиц - начало досудебное расследование участия главных правоохранительных органов в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников ведомства, связанных с фигурантами журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме". По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).