Премьер Чехии не исключил возможности проведения нового референдума по Brexit

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не исключил возможность проведения в Великобритании нового референдума по вопросу сохранения ее членства в Евросоюзе. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"В субботу я разговаривал по телефону с британским премьер-министром Терезой Мэй. Мы обсуждали вопросы, связанные с Brexit, - отметил Бабиш. - Я сказал ей [Мэй], что лучшим решением ситуации было бы, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе. Я поэтому уверен, что следовало бы провести новый референдум [по данному вопросу]. Она отвергла эту возможность. Однако, по моему мнению, этот вариант [в Лондоне до сих пор] не исключен".

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с соответствующим запросом.

На данный момент выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.