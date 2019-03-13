ЕС намерен распространить работу целевого фонда по Сирии на Иорданию и Ливан

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен расширить работу регионального целевого фонда по Сирии, распространив ее на Иорданию и Ливан, где проживает большое число сирийских беженцев. Об этом сообщил в среду еврокомиссар Йоханнес Хан, выступая на международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Мы намерены предложить расширить региональный целевой фонд ЕС по кризису в Сирии, целью которого является помощь местным жителям и беженцам, находящимся в трудном положении", - сказал он.

По словам еврокомиссара, "целевой фонд будет уделять все больше внимания Иордании и Ливану", которые приняли большое число сирийских беженцев. "Я могу заверить вас, что мы сохраним наш уровень финансирования целевого фонда", - добавил он.

Третья международная донорская конференция по Сирии открылась во вторник в Брюсселе. Представители более чем 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы до 14 марта собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние процесса урегулирования кризиса в этой стране.

Россию на конференции представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.