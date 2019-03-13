Адвокат опроверг дачу показаний Саргсяном против Кочарана

ЕРЕВАН, 13 марта. /ТАСС/. Бывший президент Армении Серж Саргсян не давал показания против своего предшественника Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, а также получении взятки в особо крупных размерах. Об этом в среду заявил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

"Серж Саргсян не давал показаний против Роберта Кочаряна. Да, он был допрошен по делу 1 марта, но то, что он сказал, не может как-либо использоваться против моего подзащитного", - подчеркнул он.

Бывший президент Армении Серж Саргсян в начале февраля был приглашен в Специальную следственную службу, где он выступил в качестве свидетеля по делу об убийствах 1 марта 2008 года. После этого в местных СМИ появилась информация, что Саргсян дал показания против своего предшественника.

12 февраля Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила второму президенту страны Роберту Кочаряну обвинение в получении взятки в особо крупных размерах на основании заявления одного из местных предпринимателей.

В июле 2018 года ССС предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 7 февраля 2019 года Апелляционный суд Армении продлил арест экс-президента на два месяца.