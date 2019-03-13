Полиция Украины открыла 150 уголовных дел с начала президентской кампании

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины открыла 150 уголовных дел по фактам различных нарушений в ходе предвыборной президентской кампании. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины (МВД).

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по 150 фактам. В частности, 65 уголовных дел касаются нарушений избирательного законодательства, еще 85 связаны с проведением избирательной кампании", - говорится в сообщении. Полиция также составила 529 административных протоколов.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2885 сообщений о нарушениях. Только за минувшие сутки их насчитывается 76, по пяти полиция открыла уголовные дела.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.